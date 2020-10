Coronavirus, Amt rafforza trasporto pubblico per studenti: da lunedì autobus aggiuntivi

Genova. Uno sforzo straordinario quello che AMT metterà in campo per gli studenti a partire da lunedì 26 ottobre. Il servizio invernale di trasporto pubblico, coincidente con l’avvio dell’anno scolastico, è stato programmato fin dall’inizio sul massimo della produzione possibile in termini di uomini e mezzi. È stato comunque deciso che le attuali condizioni richiedano uno sforzo ulteriore da parte dell’azienda con l’organizzazione di servizi bus aggiuntivi su alcune tratte scolastiche.

A partire da lunedì prossimo verranno quindi organizzati servizi dedicati agli studenti nella fascia oraria di punta del mattino, dalle 7 alle 9, sulle direttrici che nelle scorse settimane hanno fatto registrare, su alcune corse, un maggior utilizzo. Verranno offerti su queste tratte, in affiancamento ai normali servizi di linea, 2.410 posti aggiuntivi all’ora.

Le tratte coperte saranno le seguenti.

I bus riporteranno sui display la scritta “Servizio scolastico” e le diverse destinazioni, in modo da differenziarli dalle normali linee urbane e renderli facilmente identificabili come servizi dedicati agli studenti. Questo servizio verrà monitorato per valutarne l’utilizzo e l’efficacia, pronti ad apportare eventuali ulteriori variazioni sul territorio.

“Il servizio di bus aggiuntivi messo in campo da AMT – dichiara l’assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Genova Matteo Campora – rappresenta un sostegno concreto non solo ai ragazzi genovesi, che potranno prendere l’autobus nel rispetto dei limiti di capienza imposti dal Covid-19, ma anche alle loro famiglie e ai tanti cittadini che, ogni mattina, utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per andare a lavorare. Ringrazio AMT per questo sforzo importante in un momento economicamente non facile, a causa dei mancati introiti dei biglietti e degli abbonamenti dovuti all’emergenza sanitaria, ed essendo ancora in attesa di adeguati finanziamenti da parte del Governo”.

“Ho chiesto alle nostre strutture di manutenzione e movimento questo ulteriore sforzo perché l’attuale situazione lo richiede – sottolinea l’amministratore unico di AMT Marco Beltrami – AMT è impegnata al massimo per dare il miglior servizio possibile e, soprattutto, dare continuità e tranquillità agli studenti e ai tanti nostri clienti. Siamo consapevoli dell’importanza e delle responsabilità del trasporto pubblico in questa fase e la conferma delle linee guida in essere (80% carico massimo e altre prescrizioni) sono un riconoscimento per quanto fatto”.