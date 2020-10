Genova. Operativi da questa mattina all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova i nuovi test rapidi per il coronavirus, previsti per le persone provenienti dai paesi esteri come Olanda, Regno Unito, Belgio, Francia, Repubblica Ceca e Spagna.

La procedura attivata si completa in pochi minuti: dopo il prelievo del campione, il risultato arriva entro circa venti minuti, e permette di avere quindi un immediato risultato sull’eventuale contagio. In questo modo si può ottemperare all’obbligatorietà di fare il tampone direttamente al rientro in Liguria, senza gravare sulle strutture sanitarie.

“Oggi è il primo giorno abbiamo già riscontrato che oltre il 50% dei passeggeri usufruisce di questo servizio, che consente anche di effettuare un controllo sanitario subito – sottolinea il direttore generale dell’Aeroporto di Genova, Piero Righi – un ringraziamento alla Regione e alla Sanità Aerea che hanno coordinato il servizio”.

L’apprezzamento arriva anche dai passeggeri, che possono in questo modo assolvere agli obblighi sanitari previsti in base al paese di provenienza, e proseguire con tranquillità il proprio soggiorno o il rientro a casa.