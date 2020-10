Coronavirus, 585 nuovi positivi in un giorno: mai così tanti da inizio emergenza

Genova. Sono 585 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Liguria. Il dato, riportato dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità è a fronte di 4.980 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Mai così tanti nuovi positivi in un solo giorno dall’inizio dell’emergenza pandemica, e se si tratta di un triste “record” purtroppo questa volta non fa neppure il paio con un record di tamponi (sono stati oltre 5100 nella giornata di ieri).

Questo il dettaglio dei nuovi positivi: la maggior parte è stata registrata dall’asl 3 genovese, 370 persone covid positive di cui 151 contatti di caso confermato, 218 da attività di screening e un rientro dall’estero, ma va segnalato il rimbalzo nel savonese: oggi 139 nuovi positivi, 25 contatti di caso, 113 da attività di screening e anche qui un rientro dall’estero. 35 i nuovi casi nell’imperiese, 11 nel Tigullio, 30 nello spezzino.

Oggi cresce di ben 37 unità il numero di ospedalizzati nelle varie strutture liguri, portando la cifra complessiva a 379. Crescono anche le terapie intensive, in totale 32 (4 più di ieri).

La maggiore pressione si conferma sull’ospedale San Martino di Genova (+24, 117 in totale) che da ieri si è trovato costretto a riattivare il reparto Covid nei nuovi spazi del padiglione detto “fagiolone”.

Registrati nel bollettino anche sei decessi: una donna di anni 95 e un uomo di 89 al Villa Scassi, tre uomini di 78, 82 e 86 anni al San Martino, e un uomo di 54 anni all’ospedale Sanremo.

Sono in isolamento al proprio domicilio, positivi ma non gravi in modo da tale da richiedere il ricovero in ospedale, 2862 liguri, 91 in più di ieri. In tutta la Liguria abbiamo 4108 soggetti in sorveglianza attiva, di cui 1274 sul territorio genovese.