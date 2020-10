Coronavirus, 464 nuovi casi in Liguria e gli ospedalizzati sfondano quota 400

Genova. Sono 464 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5173 tamponi effettuati, al netto dei test rapidi.

Nel dettaglio, gran parte dei nuovi positivi sono da riferirsi al territorio genovese, con 306 nuovi contagiati (118 contatti di caso confermato, 188 risultati da attività di screening), segno che nel capoluogo ligure il virus sta circolando ancora a livelli molto alti.

Sono 76 i casi riscontrati nel savonese, 39 di questi sono contatti di caso confermato, in gran parte legati al cluster nell’rsa di Varazze, ma altri 37 vengono da attività di screening. Nell’asl 1 imperiese abbiamo 41 nuovi casi, 38 nell’asl 5 spezzina e 3 nell’asl 4 del Tigullio.

I nuovi ospedalizzati di oggi sono 23 facendo superare quota 400 nel complesso delle strutture liguri (402). Sale di altri 6 casi, a 38 in totale, il numero delle terapie intensive, 18 delle quali sono all’interno dell’ospedale San Martino.

Registrato dal bollettino un solo decesso – un uomo di 78 anni morto al villa Scassi – a cui si aggiungono altre due morte, due donne di 92, morte al San Martino e al Galliera ma non ancora registrate dal bollettino Alisa.

Le persone in isolamento presso la propria abitazione, covid-positive ma non gravi, sono 3156 in tutta la Liguria, 294 in più rispetto a ieri. I guariti sono 48. I soggetti in sorveglianza attiva sono 4396 di cui 1471 sul territorio genovese e 1377 su quello savonese.