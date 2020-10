Coronavirus, 419 casi e 97 nuovi ricoveri. Spezia torna a preoccupare: 103 contagi in 24 ore

Genova. Sono 419 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 2.519 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. La maggior parte dei contagiati sono nel territorio di Genova, ma torna a preoccupare lo Spezzino, con oltre cento nuovi contagi registrati. Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 31

12 contatti caso confermato

18 attività screening

1 strutture sociosanitarie

ASL 2: 63

33 contattI caso confermato

30 attività screening

ASL 3: 208

75 contatti caso confermato

105 attività screening

28 settore sociosanitario

ASL 4: 12

5 contatti caso confermato

9 attività screening

ASL 5: 103

30 contatto caso confermato

45 attività screening

28 settore sociosanitario

Torna a salire il numero dei decessi registrati, che sono 13. Si contano 97 ospedalizzati nelle ultime 24 ore, per un totale di 834 in tutta la Liguria di cui 46 in terapia intensiva (in calo di 12 rispetto a ieri). Il più affollato è il San Martino (249 pazienti, 12 in terapia intensiva), seguito da Villa Scassi (144, di cui 8 in terapia intensiva) e Galliera (139 di cui 7 in terapia intensiva). Al Gaslini altri 18 pazienti non gravi.

Rispetto a ieri sono 401 le persone attualmente positive in più in Liguria, che sono a quota 11.798. La maggior parte (7663) sono residenti in provincia di Genova. In tutta la Liguria sono 5672 le persone in sorveglianza attiva.