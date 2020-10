Coronavirus, 186 nuovi contagi su 1570 tamponi effettuati: 119 solo a Genova

Genova. Sono 186 i nuovi positivi in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Nelle ultime 24 ore i tamponi analizzati sono 1.570, meno della metà di ieri.

In totale sono 4.392 i positivi oggi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 128 più di ieri, e quasi mille in più rispetto alla settimana scorsa. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 15455 e cioè 186 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 2099 e cioè 11 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 13356 e cioè 175 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 349.066 tamponi e cioè 1.570 in 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 285 e cioè 21 più di ieri. Sono 24 le persone ricoverate in terapia intensiva, dato in calo di due unità rispetto alla giornata di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 2456 e cioè 122 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 9442 e cioè 56 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 3.841. I deceduti sono 1.621, cioè due in più rispetto a ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 2 attività di screening

• ASL 2: 36

21 contatto di caso confermato

13 attività di screening

2 struttura sociosanitaria

• ASL 3: 119

61 contatto di caso confermato

57 attività di screening

1 struttura sociosanitaria

• ASL 4: 3 attività di screening

• ASL 5: 26

14 contatto di caso confermato

12 attività di screening