Genova. Incendio ieri sera intorno alle 22 in un palazzo di via Cornigliano nel ponente genovese.

A prendere fuoco è stato il quadro contatori elettrici posto al pian terreno del civico 2 ma il denso fumo sviluppatosi ha invaso completamente la tromba delle scale ed è entrato in alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato gli inquilini in parte dai balconi tramite l’uso dell’autoscala, e il restante lungo le scale facendo indossare loro un cappuccio che gli forniva aria fresca.

Sul posto due squadre e due appoggi per un totale di quattordici unita. Una auto medica, cinque ambulanze e la polizia sono giunte in supporto.

22 le persone precauzionalmente portate in ospedale per aver respirato il fumo, di cui 13 bambini, ma nessuna è in gravi condizioni. Tutti sono arrivati in codice giallo.

Altri piccoli incendi di cassonetti si sono sviluppati nella stessa serata a poca distanza. Su tutti gli episodi indagano i vigili del fuoco insieme alla polizia.

