Coppa Liguria di Terza Categoria: risultati, classifica e prossimo turno

Chiavari. Il Rupinaro Sport “B”, complici i casi di positività di due giocatori, si è ritirato dalla Coppa Liguria di Terza Categoria, dove restano pertanto in gara quindici squadre. La società chiavarese è stata multata di 200 euro.

Per quanto riguarda le squalifiche, Fabrizio Pedrazzetti (Granarolo “B”) è stato fermato per due giornate. Jeffy Caporali (Genoa CFG), Dario Boldani (Lumarzo) e Mirko Canepa (Polisportiva Val d’Aveto) dovranno saltare il prossimo incontro.

Vediamo risultati, classifiche e prossimo turno dei quattro raggruppamenti.

Girone 1

K Panters 4 Life – Ponente FC 0-2

Savignone – Ceis Genova Sport 5-0

Classifica: Ponente FC, Savignone 3; Ceis Genova Sport, K Panters 4 Life 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 15 al Piccardo di Genova Borzoli: Ponente FC – Ceis Genova Sport

sabato 17 ottobre ore 14,30 al Comunale di Busalla: Savignone – K Panters 4 Life

Girone 2

San Giorgio – Granarolo “B” 5-1

Priaruggia G.Mora – Genoa CFG 3-2

Classifica: San Giorgio, Priaruggia G.Mora 3; Genoa CFG, Granarolo “B” 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 15 al Monsignor Sanguineti di Genova Quarto: Priaruggia G.Mora – San Giorgio

domenica 18 ottobre ore 14,30 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Granarolo “B” – Genoa CFG

Girone 3

Entella Chiavari – Radio Portofino 2-2

ha riposato: Pieve Ligure “B”

Classifica: Radio Portofino, Entella Chiavari 1; Pieve Ligure “B” 0

prossimo turno:

sabato 17 ottobre ore 18 al Celeri di Chiavari: Radio Portofino – Pieve Ligure “B”

Girone 4

Arenelle – Lavagna 2.0 1-2

Polisportiva Val d’Aveto – Lumarzo 0-0

Classifica: Lavagna 2.0 3; Lumarzo, Polisportiva Val d’Aveto 1; Arenelle 0

prossimo turno:

domenica 18 ottobre ore 18 al Riboli di Lavagna: Lavagna 2.0 – Polisportiva Val d’Aveto

domenica 18 ottobre ore 10,30 al Colombo di Ferrada di Moconesi: Lumarzo – Arenelle

Per quanto riguarda la Coppa Liguria di Prima Categoria, successo della Vecchiaudace Campomorone sulla Corniglianese per 4-2. Per i vincitori reti di Cavicchioli, Parodi, Puggioni e un autogol; per gli ospiti a segno Vivacqua e Costantino.

La classifica finale del girone 7: San Cipriano 7, Vecchiaudace Campomorone 5, Corniglianese 3, Pro Pontedecimo 1