Coppa Liguria di Terza Categoria: il Savignone segna 6 reti, Val d’Aveto vince in trasferta

Lavagna. La Coppa Liguria di Terza Categoria si ferma, come imposto dal decreto che impone lo stop alle competizioni di ambito provinciale. Si attende di sapere quando potrà ripartire.

Nello scorso fine settimana sono stati disputati quattro incontri, dei quali tre terminati con successo casalingo e uno con una vittoria esterna.

Vittoria 3-0 a tavolino per il Ponente FC sulla Ceis Genova Sport. Quest’ultima ha schierato un giocatore non regolarmente tesserato, Ismail Bakhali che, di conseguenza, è stato squalificato per due gare. Il dirigente accompagnatore Roberto Carosio è stato inibito fino al 5 novembre, la società multata di 100 euro.

Ammenda di 50 euro al Ponente FC “a causa del ritardato inizio della gara di 20′ per mancata produzione del documento di avvenuta sanificazione degli spogliatoi”.

Claudio Rondanino (Lumarzo) è stato squalificato per tre gare, espulso perché “metteva le mani al viso di un avversario, stringendolo”. Rexhep Nexhipi (Arenelle) dovrà saltare le prossime due partite.

John Rapheal (Ceis Genova Sport), Godstime Ani (K Panters 4 Life), Matteo Donato Corazza (Polisportiva Val d’Aveto) e Roberto Figaro (Lavagna 2.0) sono stati squalificati per un turno.

Vediamo risultati e classifiche dei quattro raggruppamenti.

Girone 1

Ponente FC – Ceis Genova Sport 3-0

Savignone – K Panters 4 Life 6-1

Classifica: Ponente FC 6, Savignone 6, Ceis Genova Sport 0, K Panters 4 Life 0

Girone 2

Priaruggia G.Mora – San Giorgio (rinviata)

Granarolo “B” – Genoa CFG (rinviata)

Classifica: San Giorgio 3, Priaruggia G.Mora 3, Genoa CFG 0, Granarolo “B” 0

Girone 3

Radio Portofino – Pieve Ligure “B” (rinviata)

ha riposato: Entella Chiavari

Classifica: Radio Portofino 1, Entella Chiavari 1, Pieve Ligure “B” 0

Girone 4

Lavagna 2.0 – Polisportiva Val d’Aveto 1-3

Lumarzo – Arenelle 3-1

Classifica: Lumarzo 4, Polisportiva Val d’Aveto 4, Lavagna 2.0 3, Arenelle 0