Coppa Liguria di Seconda Categoria, dieci le partite in programma nel fine settimana

Genova. Prosegue, anch’essa facendo i conti con il disagio dovuto ai frequenti rinvii, la Coppa Liguria di Seconda Categoria. Nello scorso fine settimana sono stati disputati diciassette incontri; mercoledì sera si è giocato un recupero.

Oltre a Rupinaro Sport, Calizzano e Murialdo, c’è una quarta squadra esclusa dalla competizione per non essersi presentata. Si tratta della Golfo Dianese “B”; la società stata multato di 200 euro.

Per quanto riguarda le squalifiche, Edoardo Durante (Atletico San Salvatore) dovrà saltare tre partite, espulso perché “a gioco fermo, sferrava un calcio sul petto di un avversario, senza conseguenze lesive”.

Massimiliano Ferlaino (Pietra Ligure “B”) è stato fermato per tre giornate, espulso perché “dalla panchina urlava una frase gravemente offensiva e di stampo discriminatorio all’indirizzo del direttore di gara”.

Simone Compagnone (Casallese), Stefano Velastegui Lascano (Crocefieschi), Riccardo Satariano (Lido Square) e Andrea Monteanni (Pietra Ligure “B”) sono stati squalificati per due gare.

Una giornata di stop è stata comminata a Leonardo Cespuglio (Carasco 08), Giacomo Ruffa (Lido Square), Simone Di Francesco (Sanremo 2000), Enrico Serventi (Atletico San Salvatore), Michele Beretta (Borgo Rapallo), Michael Tuninetti (Pietra Ligure “B”), Davide Coppola (Begato Calcio), Luca Ottonello, Christian Ottina (Spotornese), Sebastian Andreis, Mirko Gentile (Villanovese), Giacomo Prudente (Vadino Football Club), Matteo Perassolo (Rossiglionese) e Gabrio Pinnizzotto (San Pietro).

Massimo Ruffa, allenatore del Lido Square, è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso per aver rivolto al ddg espressioni ingiuriose, al termine della gara si avvicinava al suo spogliatoio, inveendo ulteriormente contro di lui con tono intimidatorio, fino a quando l’allenatore avversario contribuiva a ristabilire la calma, facendolo allontanare”.

Alex Buffa, dirigente del Sanremo 2000, è stato inibito fino al 5 novembre.

Vediamo risultati degli incontri giocati, classifiche e le dieci partite del prossimo turno in programma in questo weekend, di tutti i raggruppamenti.

Girone 1

Football Club Argentina – Sanremo 2000 1-1

Classifica: Sanremo 2000 4, Football Club Argentina 1, Virtus Sanremo 0

prossimo turno:

domenica 25 ottobre ore 15 a Pian di Poma di Sanremo: Virtus Sanremo – Football Club Argentina

Girone 2

Villanovese – Spotornese 0-3

Pietra Ligure “B” – Vadino Football Club 1-2

Classifica: Spotornese 6, Vadino Football Club 6, Pietra Ligure “B” 0, Villanovese 0

prossimo turno:

domenica 25 ottobre ore 14,30 al Fondatori USV di Villanova d’Albenga: Villanovese – Pietra Ligure “B”

Girone 3

Classifica: Rocchettese 1, Dego 1

Girone 4

Classifica: Cengio 1, Olimpia Carcarese “B” 1, Pallare 0

Girone 5

Sassello – Santa Cecilia 2-0

ha riposato: Priamar Liguria

Classifica: Priamar Liguria 3, Sassello 3, Santa Cecilia 0

prossimo turno:

domenica 25 ottobre ore 15 al Faraggiana di Albissola Marina: Santa Cecilia – Priamar Liguria

Girone 6

Campo Ligure Il Borgo – Rossiglionese 0-3

ha riposato: Mele

Classifica: Rossiglionese 4, Mele 1, Campo Ligure Il Borgo 0

prossimo turno:

sabato 24 ottobre ore 15 al Ronco di Mele: Mele – Campo Ligure Il Borgo

Girone 7

San Pietro – Lido Square 3-1

San Giovanni Battista – CEP 4-0

Classifica: San Pietro 6, San Giovanni Battista 6, Lido Square 0, CEP 0

prossimo turno:

sabato 24 ottobre ore 14,30 al San Carlo di Genova Voltri: CEP – Lido Square

domenica 25 ottobre ore 18 al Pertini di Genova Multedo: San Giovanni Battista – San Pietro

Girone 8

Begato Calcio – Sporting Ketzmaja 0-2

Cornigliano – Don Bosco 4-1

Classifica: Sporting Ketzmaja 6, Cornigliano 3, Begato Calcio 3, Don Bosco 0

Girone 9

Bolzanetese Virtus – Granarolo 5-2

Casellese – Crocefieschi 5-2

Classifica: Bolzanetese Virtus 6, Casellese 4, Granarolo 1, Crocefieschi 0

prossimo turno:

sabato 24 ottobre ore 18,15 al Ceravolo di Genova Lagaccio: Granarolo – Crocefieschi

Girone 10

Davagna – Ravecca 1-1

ha riposato: Dinamo Santiago

Classifica: Ravecca 2, Davagna 1, Dinamo Santiago 1

prossimo turno:

domenica 25 ottobre ore 14,30 al San Giorgio di Genova Bavari: Dinamo Santiago – Davagna

Girone 11

Classifica: Borgo Incrociati 0, Pontecarrega 0, Genovese Boccadasse 0

Girone 12

Atletico Genova – Atletico Quarto 1-3

La Resistente – Vecchio Castagna Quarto 3-1

Vecchio Castagna Quarto – Atletico Genova 4-5

Classifica: Atletico Quarto 6, La Resistente 3, Atletico Genova 3, Vecchio Castagna Quarto 0

Girone 13

Recco 2019 – Borgo Rapallo 0-2

ha riposato: San Lorenzo DC Sanvi Genova

Classifica: San Lorenzo DC Sanvi Genova 3, Borgo Rapallo 3, Recco 2019 0

Girone 14

Atletico San Salvatore – Carasco 08 2-0

ha riposato: Merello United

Classifica: Atletico San Salvatore 6, Merello United 0, Carasco 08 0

prossimo turno:

sabato 24 ottobre ore 15 al Comunale di Carasco: Carasco 08 – Merello United

Girone 15

Classifica: Segesta Sestri Levante 1, Moconesi Fontanabuona 1, Atletico Casarza Ligure 0

Girone 16

Antica Luni – Olimpia Piana Battolla 6-0

ha riposato: Vezzano 2005

Classifica: Vezzano 2005 3, Antica Luni 3, Olimpia Piana Battolla 0

prossimo turno:

domenica 25 ottobre ore 15 al Canese di Piana Battolla di Follo: Olimpia Piana Battolla – Vezzano 2005