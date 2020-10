Coppa Liguria di Seconda Categoria, 54 squadre partecipanti: ecco i gironi

Genova. Sono cinquantaquattro le squadre di Seconda Categoria che parteciperanno alla Coppa Liguria. La competizione prenderà il via sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Sono state suddivise in sei quadrangolari e dieci triangolari. La vincente di ogni raggruppamento passerà il turno. Ottavi di finale, quarti di finale e semifinali saranno giocate con partite di andata e ritorno. La finale sarà in gara unica e in campo neutro.

Ecco il programma della prima giornata e, di conseguenza, la composizione dei sedici gironi.

Girone 1

domenica 11 ottobre ore 20 a Pian di Poma di Sanremo: Sanremo 2000 – Virtus Sanremo

riposa: Golfo Dianese “B”

Girone 2

domenica 11 ottobre ore 20 al Riva di Albenga: Vadino Football Club – Villanovese

riposa: Spotornese

Girone 3

domenica 11 ottobre ore 15 al Perotti di Dego: Dego – Rocchettese

riposa: Calizzano

Girone 4

domenica 11 ottobre ore 15 al Corrent di Carcare: Olimpia Carcarese “B” – Cengio

data e campo da stabilire: Murialdo – Pallare

Girone 5

domenica 11 ottobre ore 15 al Levratto di Zinola di Savona: Priamar Liguria – Sassello

riposa: Santa Cecilia

Girone 6

sabato 10 ottobre ore 15 all’Oliveri di Campo Ligure: Campo Ligure Il Borgo – Mele

riposa: Rossiglionese

Girone 7

domenica 11 ottobre ore 10,30 al Pertini di Genova Multedo: Lido Square – San Giovanni Battista

sabato 10 ottobre ore 15 al Baciccia Ferrando di Genova Pra’: San Pietro – CEP

Girone 8

domenica 11 ottobre ore 10,30 al Demartini Cige Begato di Genova: Cornigliano – Sporting Ketzmaja

domenica 11 ottobre ore 10,30 al Ferrando di Genova Cornigliano: Don Bosco – Begato Calcio

Girone 9

sabato 10 ottobre ore 14,30 al Comunale di Busalla: Crocefieschi – Bolzanetese Virtus

sabato 10 ottobre ore 14,30 al Comunale di Casella: Casellese – Granarolo

Girone 10

sabato 10 ottobre ore 15 al campo sportivo Boero di Genova: Ravecca – Dinamo Santiago

riposa: Davagna

Girone 11

domenica 11 ottobre ore 10,30 al campo sportivo Sant’Eusebio di Genova: Borgo Incrociati – Genovese Boccadasse

riposa: Pontecarrega

Girone 12

sabato 10 ottobre ore 10,30 al campo sportivo Boero di Genova: La Resistente – Atletico Quarto

domenica 11 ottobre ore 11 al Monsignor Sanguineti di Genova Quarto: Vecchio Castagna Quarto – Atletico Genova

Girone 13

sabato 10 ottobre ore 15 al Macera di Rapallo: Borgo Rapallo – San Lorenzo DC Sanvi Genova

riposa: Recco 2019

Girone 14

domenica 11 ottobre ore 15 al Comunale di Cogorno: Merello United – Atletico San Salvatore

sabato 10 ottobre ore 15 al Comunale di Carasco: Carasco 08 – Rupinaro Sport

Girone 15

sabato 10 ottobre ore 15 al campo sportivo di Ferrada di Moconesi: Moconesi Fontanabuona – Segesta Sestri Levante

riposa: Atletico Casarza Ligure

Girone 16

domenica 11 ottobre ore 10,30 al campo sportivo di Bottagna di Vezzano Ligure: Vezzano 2005 – Antica Luni

riposa: Olimpia Piana Battolla