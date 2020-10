Coppa Liguria di Prima Categoria: ventinove giocatori squalificati

Genova. Lungo elenco di squalificati dopo la terza giornata della Coppa Liguria di Prima Categoria. Sono ventinove i giocatori messi “in castigo” dal giudice sportivo.

Andrea Cossu (Letimbro) è stato fermato per tre turni, espulso “dopo aver ripetuto, nel corso del secondo tempo, che trattandosi di una partita di Coppa Italia, una squalifica non lo avrebbe toccato minimamente, nel corso del recupero, inseguiva un avversario, scagliandogli un paio di calci con l’intento di provocare danno, senza per altro colpirlo (sanzione aggravata per aver mantenuto, nell’occasione, un comportamento sprezzante delle vigenti disposizioni in tema di esecuzione delle sanzioni)”.

Andrea Garaventa (Cella) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “con la palla non più a distanza di gioco, colpiva volontariamente un avversario con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive”.

Due turni di squalifica sono stati inflitti a Michael Stabile (Area Calcio Andora), Michele Battistel (Letimbro), Fabrizio Surace, Giulio Bovio (Pontelungo), Nicolò Zampardo (Prato).

Dovranno saltare la prossima partita Giulio Radi (Cella), Nicolò Busincu (Superba), Alessandro Pittaluga (Anpi Sport E. Casassa), Ivan Chirivino (Multedo), Luca Bernardo (Fegino), Giacomo Bacigalupo (Sporting Club Aurora), Mattia Valenti (Altarese), Giovanni Abbatemarco, Rocco Avignone (Area Calcio Andora), Matteo Ognjanovic (Aurora Calcio), Matteo Leocadia (Borghetto), Alessio Gibertoni (Bargagli San Siro), Alessio Adinolfi, Gino Mazzier (Borgoratti), Davide Greco (Pontelungo), Umberto Biello (Pra’ FC), Nicolò Lipani (San Cipriano), Andrea Fumagalli, Mattia Garofalo (San Filippo Neri Albenga), Daniele Suetta (Vadese), Nicola Orsolini (Speranza), Diego Sangiuliano (Vecchiaudace Campomorone).