Genova. Nella partita valevole per la prima giornata della Coppa Liguria di Eccellenza, giocata nel pomeriggio di ieri allo stadio Branega di Genova Pra’, l’Olimpic 1971 ha prevalso per 4-2 sull’Albenga, squadra alla sua prima partita ufficiale.

Le padroni di casa si portano in vantaggio al 10° del primo tempo con A. Arrighi e raddoppiano al 26° con Cavalieri. Subito dopo, al 27°, l’Albenga accorcia le distanze con Razzaio.

La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio della squadra di casa per 2 a 1.

Nella ripresa è l’Olimpic che firma il 3 a 1 all’8° ancora con A. Arrighi, che si ripete due minuti dopo portando il risultato sul 4-1. L’Albenga reagisce e al 30° va a segno ancora con Razzaio per il definitivo 4-2.

Nonostante la sconfitta in trasferta, le ragazze ingaune non hanno comunque demeritato, avendo disputato una buona partita in questo loro primo esordio ufficiale.

L’Olimpic 1971, allenato da Simone Arrighi, ha schierato: 1 Galasso, 2 Johannessen, 3 Burlando, 4 A. Cappelletti, 5 S. Arrighi, 6 M. Cappelletti, 7 Cavalieri, 8 Rovatti, 9 Palma, 10 A. Arrighi, 11 Pedemonte. A disposizione: Mainenti, Vassallo, Consigliere.

L’Albenga guidato da Maurizio Carle si è presentato in campo con 1 Tonietta, 2 Razzaio, 3 Isoleri, 4 Gerini, 5 Tacchi, 6 Massone, 7 Andreis, 8 Shkiyarska, 9 Bonciolini, 10 Cicero, 11 Vicinanza. A disposizione: Losno.

Ha arbitrato Alessio Dagnino della sezione di Genova.