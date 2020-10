Coppa Italia, il Ligorna si riscatta: 1-0 al Baiardo

Genova. Sotto un diluvio incessante finisce col risultato di 1-0 lo scontro tra Ligorna e Angelo Baiardo, valido per la quarta giornata di Coppa Italia, girone 3.

La partita si apre con Salvini che tenta una rovesciata in area al primo minuto. All’8° un tiro del Ligorna finisce alto.

Al 13° il Baiardo conquista una punizione sulla trequarti: tira Giambarresi; la palla finisce fuori di poco. Al 16° la squadra ospite si fa di nuovo in avanti ma la palla finisce fuori. Al 17° gran tiro di Salvini a fil di palo. Traverso respinge.

I padroni di casa si fanno pericolosi due volte nei minuti successivi ma la palla finisce fuori in entrambe le occasioni. Al 26° Incerti prova il tiro ma la sfera termina tra le braccia del portiere. Al 31° Traverso salva di nuovo la sua porta su tiro a fil di palo di Chiarabini. Al 33° Incerti ci prova ma il tiro è alto. Al 39° si annota una bella chiusura di Giambarresi.

Il secondo tempo si apre con due azioni del Ligorna; la squadra di casa trova il gol al 49° con Boero.

Il Ligorna ci prova di nuovo al 53° ma la palla finisce a lato. Al 78° Giambarresi, scatenato, risale tutto il campo e serve egregiamente Fraguglia che però non centra la porta. All’84° Traverso, con un tuffo degno di nota, salva la porta.

Finisce 1 a 0 per i biancoblù di mister Monteforte, che riscattano la sconfitta di tre giorni prima in campionato e si candidano quali favoriti per il passaggio alle semifinali.

La formazione del Ligorna: Scatolini, Bottino (Placido), Boero, D’Agostino (Romei), Chiarabini (De Martini L.), Cani, De Martini A., Brusacà, Filippone, Salvini (Trocino), Casagrande. A disposizione: Bongiorni, Puddu, Dotto, Anselmo, Pittaluga. Allenatore: Monteforte.

La formazione dell’Angelo Baiardo: Traverso, Melone (Erriu), Ungaro (Napello),Briozzo (Merialdo), Giambarresi, Martines, Gattiglia, Castro M. (Boggiani), Ilardo (Fraguglia), Asimi, Incerti. A disposizione: Biggi, Colamorea, Barilla, Patrone. Allenatore: Paglia.