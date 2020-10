Coppa Italia di Eccellenza: Rapallo Rivarolese vittorioso sul Canaletto

Rapallo. Termina col classico risultato all’inglese l’incontro valevole per il quarto turno del girone 4 di Coppa Italia di Eccellenza fra Rapallo Rivarolese e Canaletto Sepor, giocato ieri.

Al Macera finisce 2 a 0 con gol di Audel di testa su un calcio d’angolo di Panepinto e raddoppio su una bella azione di De Persiis che infila in rete con un gran tiro all’angolo.

Primo tempo dove gli spezzini reggono e chiudono a reti bianche, complice anche un palo colpito da Zunino; secondo tempo dove la qualità degli uomini di mister Cristiano Rossetti viene fuori. Un buon risultato per i rapallini, che li mantiene in corsa per il superamento del turno.

Il Rapallo Rivarolese è sceso in campo con D’Amora, Revello, Grani, Sbarra, Carbone, Audel, De Persiis, Panepinto, Bertuccelli, Zunino, Guernieri. Nel finale di gara è stato espulso Sbarra per doppia ammonizione.

La classifica del girone 4: Rapallo Rivarolese 7; Rivasamba 4; Fezzanese 3; Cadimare 0; Canaletto Sepor 0.