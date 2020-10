Coppa Italia di Eccellenza: Ligorna in vetta al girone, prima vittoria per il Molassana

Genova. Nella serata di ieri si sono disputati quattro incontri della Coppa Italia di Eccellenza.

La nuova classifica del girone 2, dopo il successo della Cairese per 1-0 sulla Sestrese è la seguente: Cairese 7; Genova Calcio 4; Campomorone Sant’Olcese 4, Varazze Don Bosco 4; Sestrese 0.

Nel girone 3 il Ligorna si è portato in vetta battendo l’Angelo Baiardo per 1-0. La rete decisiva è stata firmata da Boero al 50°.

Primo successo stagionale per il Molassana, che ha prevalso per 2-1 sul Busalla. Una rete di Boggiano ha portato in vantaggio gli ospiti, ma i rossoazzurri hanno ribaltato il risultato con le segnature di Lucignano e Grosso.

La classifica: Ligorna 7; Athletic Club Albaro 6; Molassana Boero 3; Busalla 2; Angelo Baiardo 1.

Per il girone 4 il Rapallo Rivarolese non è sceso in campo per la Coppa Italia di Eccellenza. La partita con il Canaletto Sepor è stata rinviata a giovedì 22 ottobre alle ore 19, al Macera di Rapallo.

Il Rivasamba è stato sconfitto per 3-0 dalla Fezzanese. Le reti sono state segnate da De Martino e Cecchetti nel primo tempo, Frolla nel secondo.

La classifica: Rivasamba 4; Rapallo Rivarolese 4; Fezzanese 3; Cadimare 0, Canaletto Sepor 0.