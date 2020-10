Coppa Italia di Eccellenza, Cairese e Sestrese: la cronaca in diretta

CAIRESE 1 (29′ Poggi) – SESTRESE 0

44′ Facello va via di forza sulla sinistra e mette in mezzo un pallone interessante su cui si avventa Poggi ma il portiere Bassu è attento e in uscita bassa blocca l’azione. Nel frattempo, l’arbitro Bordone concede due minuti di recupero.

43′ Ancora un giallo per gli ospiti. Questa volta Libbi entra in modo scomposto su Poggi. Secondo i padroni di casa c’erano gli estremi per un cartellino rosso.

41′ Fallo di Sighieri, il quale colpisce al volto Facello che rimane a terra. L’arbitro giudica l’intervento sanzionabile con il giallo.

35′ Sighieri si presenta in area e calcia verso la porta. L’attaccante reclama un rigore per un sospetto tocco di mano avversario. Poi, la sfera finisce nei piedi di Matzedda che calcia a pochi passi dal dischetto del rigore verso la porta, ma il suo tiro è troppo centrale per creare problemi a Moraglio.

29′ CAIRESE IN VANTAGGIO! Saviozzi raccoglie palla in prossimità del cerchio di centrocampo e mette davanti alla porta Poggi con un lancio al bacio a scavalcare la difesa avversaria. L’attaccante gialloblù è freddo e trafigge Bassu con un preciso rasoterra.

26′ Gara fino a questo momento avara di emozioni. Le due squadre si contendono il pallone in mezzo al campo senza riuscire a produrre situazioni pericolose. L’unica azione da segnalare una bella uscita di Moraglio al limite dell’area ad anticipare Sighieri lanciato bene a rete.

24′ Cross dalla lunga distanza di Colombo a premiare l’inserimento in area di Facello. L’arbitro ferma tutto per un fallo del centrocampista gialloblù.

20′ Dorno interviene con eccessiva foga su Facello per fermare il tentativo di contropiede. E’ lui il primo ammonito della partita.

14′ Piana lancia in area Boveri, che poi mette in mezzo di testa. La traiettoria potrebbe diventare pericolosa ma nessun gialloblù riesce a correggere in rete e Bassu controlla in due tempi.

13′ La Cairese si rende pericolosa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Saviozzi, incaricato della battuta, calcia sul secondo palo dove Bovera stacca e colpisce verso la porta. Il pallone però sorvola di poco la traversa.

7′ Nota tattica. La Cairese gioca con l’ormai abituale 4-3-1-2 con Damonte a sostegno di Saviozzi e Poggi. La Sestrese invece si schiera con un classico 4-4-2.

2′ Prima conclusione della partita di Matzedda che dalla destra prova a sorprendere Moraglio con un tiro a giro. Il portiere però riesce a bloccare senza particolari patemi.

1′ Cairese incaricata del calcio di inizio

Sestrese: 1 Bassu, 2 Libbi, 3 Di Sisto, 4 Cuman, 5 Ansaldo, 6 Dorno, 7 Matzedda, 8 Bazzurro, 9 Sciutto, 10 Sighieri, 11 Piroli. A disposizione: 12 Rovetta, 13 Lanza, 14 Delgado, 15 Cappadona, 16 Tecchiati, 17 Alagona, 18 Eranio, 19 Serra, 20 Mura. Allenatore: Schiazza

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Martinetti, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Facello, 7 Tamburello, 8 Piana, 9 Poggi, 10 Damonte, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti F, 14 Moretti L, 15 Doffo, 16 Pastorino, 17 Dematteis, 18 Tubino, 19 Ferrero. Allenatore: Benzi

Arbitro: Andrea Bordone di Chiavari. Assistenti: Ivano Sciallero e Santina Delfino di Genova.

Cairo Montenotte. A poco più di una settimana dalla prima gara di campionato vinta per 1 a 0 in extremis dai gialloblù, Cairese e Sestrese tornano a incrociare i tacchetti al “Cesare Brin” nel quarto turno di Coppa Liguria di Eccellenza. I padroni di casa in caso di vittoria vedrebbero le proprie chance di passaggio del turno aumentare in modo esponenziale mentre per i ragazzi di mister Schiazza sarà più che altro un test per scacciare fin da subito le scorie della pesante sconfitta (6 a 1) subita in campionato contro il Campomorone. L’altra partita della quarta giornata del girone 2, tra Varazze Don Bosco e Genova Calcio, è stata rinviata a data da destinarsi.