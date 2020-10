Coppa Dallorso e Trofeo Dallorso: si parte, primo prova recuperata

Chiavari. Si è svolta sul percorso Chiavari – Porto Venere la prima prova della cinquantaduesima edizione della Coppa Dallorso di vela, riservata alle classi ORC e IRC, e della trentaduesima edizione del Trofeo Nicola Dallorso per la classe Crociera.

Un buon numero delle cinquanta imbarcazioni originariamente preiscritte era presente al via ieri mattina, nonostante la situazione sanitaria che quest’anno crea grandi preoccupazioni e nonostante si sia dovuto posticipare la data della regata rispetto a quanto previsto, causa il maltempo della scorsa settimana. Quest’anno infatti la Coppa Dallorso era in calendario per il 3-4 ottobre, ma le condizioni meteo marine davvero proibitive hanno obbligato il Comitato organizzatore a rimandarla al fine settimana successivo.

Nel tardo pomeriggio, in banchina, dopo le fatiche della prima giornata di regata, verranno premiati i vincitori di giornata dalle autorità comunali di Porto Venere e di Chiavari.

Prima imbarcazione ad arrivare in tempo reale a PortoVenere è stata Atalanta II, il Farr 70 di Carlo Puri Negri, che ha ricoperto le 28 miglia di percorso in 4 ore, 36 minuti e 35 secondi.

Ecco i vincitori di giornata in tempo reale:

Classe Libera: Emotions di Francesco Guerci (Yacht Club Chiavari)

Classe IRC: Candelluva Turobden sailing team di Paolo Bertuzzi (Circolo Canottieri Garda Salò)

Classe ORC: Atalanta II di Carlo Puri Negri (Yacht Club Italiano).