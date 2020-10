Controlli della polizia locale ai giardini Baltimora: 5 ragazzini segnalati per possesso di hashish

Genova. Controlli ieri pomeriggio della polizia locale ai Giardini Baltimora,

Gli agenti del reparto giudiziaria e quelli del 1º Distretto territoriale hanno effettuato un controllo delle persone che stazionano nell’area verde. Gli operatori hanno controllato 15 ragazzi, di cui 3 minori, presenti nell’area al momento.

Cinque di loro avevano con sé hashish per uso personale. Uno era minore sotto i 16 anni.

La polizia locale ha segnalato tutti alla Prefettura come consumatori. Nel caso del minore, come vuole la legge, è stato lo stesso personale del reparto giudiziaria a chiedere al servizio pubblico per le dipendenze di sottoporre il ragazzo ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.