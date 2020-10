Confindustria, Andrea Razeto eletto nuovo presidente del gruppo Piccola Industria

Genova. Il vicepresidente di Confindustria Nautica Andrea Razeto è stato nominato presidente Piccola Industria di Confindustria Genova, nell’ambito dell’assemblea elettiva che si è riunita ieri giovedì 22 ottobre 2020 per la procedura di rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2020-2022.

Andrea Razeto, amministratore delegato di F.lli Razeto e Casareto S.p.A, azienda che progetta, realizza e commercializza complementi ed accessori nautici sul mercato mondiale e che quest’anno festeggia il 100° anno di attività, dal 2012 è Vicepresidente di Confindustria Nautica, l’Associazione di categoria che dal 1967 rappresenta tutta la filiera della nautica da diporto e opera per lo sviluppo e la difesa del settore.

Sul piano internazionale, a maggio 2020 Andrea Razeto è stato nominato Past President di ICOMIA – International Council of Marine Industry Associations a conclusione del suo mandato biennale di Presidente (2018-2020) dell’Associazione che dal 1965 riunisce le federazioni nautiche nazionali, ad oggi 37, tra cui Confindustria Nautica, rappresentando e promuovendo il comparto della nautica da diporto a livello mondiale.

“Sono lieto e molto soddisfatto – commenta Razeto -. Piccola Industria è un gruppo trasversale che riunisce una molteplicità di settori ed è una parte importante di Confindustria Genova, anche dal punto di vista numerico, in quanto si tratta di circa 800 aziende di comparti diversi. Per quanto riguarda il mio mandato, il mio principale obiettivo è quello di rafforzare l’identità e la rappresentatività di Piccola Industria presso le istituzioni e anche in seno a Confindustria: va considerato infatti che si tratta di una spina portante dell’economia ligure e genovese, che integrandosi con la grande industria costituisce le filiere”.