Condotta si rompe in corso Torino, le strade a Brignole diventano un lago

Genova. Dopo una notte di apprensione, uno dei maggiori problemi per la situazione a Genova in città si è verificato questa mattina prima dell’alba.

A causa della rottura di una tubatura idrica si è verificato un allagamento nella zona della Foce nell’area di intersezione tra via Tolemaide e corso Sardegna. Corso Torino e via Invrea – si legge in un messaggio della polizia locale – risultano allagate e ci sono deviazioni in atto sia per quanto riguarda i mezzi privati sia per i mezzi pubblici.

Allagamenti anche nelle zone più vicine al mare, in particolar modo tra Sturla e Voltri: a provocare i maggiori problemi non tanto le piogge quanto la mareggiata che non ha permesso all’acqua di defluire.

Decine di interventi e chiamate ai vigili del fuoco, nelle ultime ore, per alberi caduti, cartelloni e lamiere pericolanti e strade parzialmente interrotte. Con la luce del sole si potrà fare la conta dei primi danni.

Notte tribolata anche per il sistema del servizio elettrico. Diversi blackout hanno colpito quartieri genovesi a macchia di leopardo, in parte sulle utenze domestiche ma, soprattutto, con spegnimenti ripetuti, per quanto riguarda l’illuminazione pubblica di strade, piazze e parchi.