Conad per il Gaslini, riparte l’iniziativa solidale “Con tutto il cuore”

Genova. Ritorna, per il settimo anno consecutivo, l’iniziativa solidale Con tutto il cuore, promossa da Conad Nord Ovest in occasione delle festività natalizie con l’obiettivo di contribuire a sostenere importanti iniziative destinate ai piccoli pazienti di alcuni ospedali pediatrici delle regioni in cui è presente.

Dal prossimo 2 novembre i clienti dei punti di vendita della Liguria possono contribuire a sostenere l’iniziativa aderendo alla campagna Grazie per la solidarietà – Con tutto il cuore 2020 attraverso l’acquisto di decorazioni personalizzate per l’albero di Natale.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per l’acquisto delle attrezzature necessarie all’implementazione del sistema robot da Vinci, un sistema all’avanguardia che rende il Gaslini il primo Istituto, in Italia, dotato di un Centro di chirurgia robotica pediatrica.

Il da Vinci è il più evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva; le sue caratteristiche tecniche fanno sì che trovi diverse applicazioni, dall’urologia alla ginecologia, dalla chirurgia toracica a quella generale. I vantaggi della chirurgia robot-assistita sono: piccole incisioni con riduzione del traumatismo tissutale, minore sanguinamento e minore necessità di trasfusioni, riduzione della degenza, del dolore post-operatorio e dei tempi di recupero, maggiore facilità nell’esecuzione delle manovre chirurgiche complesse e maggiore sicurezza per il paziente.

I piccoli pazienti degli ospedali pediatrici hanno un posto speciale nel cuore di Conad, che da anni dedica loro iniziative solidali coinvolgendo i propri clienti. Il meccanismo che regola queste attività è lo stesso del cause related marketing, che consente di condividere l’impegno con i clienti, raccogliendo fondi attraverso l’acquisto di specifici prodotti, il cui ricavato viene del tutto o in parte destinato a finanziare singoli progetti concreti.

“Ringraziamo anche quest’anno Conad Nord Ovest per la generosità con cui intende sostenere le attività del nostro ospedale pediatrico: una collaborazione concreta per offrire terapie sempre più all’avanguardia ai nostri piccoli pazienti” dichiara il direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, Paolo Petralia.

«Da sessant’anni diamo risposte concrete ai bisogni delle comunità in cui operiamo e pensiamo che il modo più concreto per dimostrare il nostro ringraziamento sia fare in modo che il Natale sia la festa di tutti, soprattutto di quanti hanno più bisogno del nostro aiuto: i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini», sottolinea il presidente di Conad e di Conad Nord Ovest Valter Geri. «La solidarietà è un valore che appartiene naturalmente a Conad e a tutte le persone che lavorano con noi. Un valore che i nostri clienti si sono abituati a riconoscere e apprezzare: da anni, con la loro sensibilità e disponibilità, ci aiutano a realizzare i progetti che scegliamo e sosteniamo. Siamo orgogliosi dell’interesse che la nostra iniziativa ha suscitato nel Gaslini e della consapevolezza dei benefici che ne possono venire quando soci e clienti si muovono con un comune intento, nel segno di una partecipata cultura solidale».

Dal 2 novembre sarà possibile addobbare l’albero di Natale e devolvere un contributo solidale all’ospedale pediatrico. Trenta palline di Natale personalizzate, tutte da collezionare, ogni 20 euro di spesa con Carta Insieme aggiungendo 1,50 euro di cui 0,50 euro saranno devoluti ai vari progetti di solidarietà.

Inoltre, con Carta Insieme ogni tre palline di Natale acquistate (anche con più scontrini) si può ritirare un filo clip led luminoso aggiungendo 2,50 euro di cui 0,50 euro devoluti in solidarietà. Il filo led è originale per illuminare gli ambienti della festa e appendere ciò che si vuole dando luce a foto, biglietti di auguri e ai ricordi più belli.

Per un Natale ancora più unico, sotto l’albero ci sarà una sorpresa speciale: ad ogni pallina di Natale è abbinato un codice gioco, riportato sullo scontrino della spesa, grazie al quale si potrà partecipare all’estrazione finale di 12 Lancia Ypsilon Hybrid Gold e 60 spese da 3 mila euro cadauna.

Sette anni di impegno solidale per i piccoli pazienti di tante strutture ospedaliere; sette anni vissuti con passione e partecipazione, coinvolgendo tantissimi clienti in un momento particolare dell’anno, quello delle festività natalizie perché la festa possa essere di tutti, soprattutto di quelli che più hanno bisogno di aiuto.

Le sei edizioni della solidarietà Conad Nord Ovest hanno reso disponibili 2,15 milioni di euro a sei tra ospedali pediatrici e relative fondazioni presenti nelle regioni in cui opera la cooperativa: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze.

Dalla scorsa edizione si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, e da quest’anno il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regione Margherita di Torino.