Conad chiude il supermercato di Cornigliano: allarme per 16 lavoratori

Genova. La Conad Nord Ovest ha comunicato alla Filcams Cgil di Genova l’intenzione di chiudere dalla metà di ottobre il punto vendita di Genova Cornigliano.

“L’azienda garantirebbe di fatto solo l’utilizzo della cassa integrazione in deroga Covid fino al 31 dicembre 2020 per poi attivare la procedura di licenziamento collettivo per tutto il personale operante presso il punto vendita”, si legge in una nota del sindacato.

“Sedici, tra lavoratrici e lavoratori, si sono ritrovati, da un giorno all’altro, nell’incubo di rimanere senza un’occupazione e quindi senza un reddito per se stessi e per le loro famiglie”, spiega Fabio Piccini, responsabile del settore commercio per la Filcams Cgil di Genova.

“La situazione è gravissima – conclude la nota – abbiamo da subito contestato il comportamento omissivo della società e la modalità con cui, di fatto, Conad vuole gestire i ventilati licenziamenti”