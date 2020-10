Colpaccio Sampdoria, ufficializzato Adrien Silva

Genova. Finalmente è arrivata l’ufficializzazione dell’acquisto dal Leicester di Adrien Silva e della sottoscrizione da parte del portoghese di un contratto fino al 30/6/2022.

Questo è davvero un bel colpo, perché trattasi di un centrocampista “di peso e classe”, voluto espressamente da Ranieri e questo dovrebbe bastare anche a chi non lo ha mai visto giocare.

Un’altra ufficializzazione (già anticipata dal Fredrikstad) arriva dal sito della Lega Serie A, che fra i nuovi giocatori della Sampdoria ha inserito Noah Bech Hermansen, arrivato, a titolo temporaneo dal team norvegese, a rinforzare la Primavera di Tufano.

La terza notizia ufficiale è rappresentata dalla cessione, a titolo temporaneo con diritto di opzione, di Ronaldo Vieira all’Hellas Verona.

Che resta in ballo, dunque, in questi due bollenti giorni di mercato?

Gastón Ramírez, innanzi tutto… autore di una prestazione sopra le righe contro la Fiorentina, l’uruguaiano rappresenta un problema per via del contratto in scadenza (il prossimo giugno) ed il rischio di perderlo “a zero” invoglia la società a venderlo, finché è in tempo. Piace ovviamente a Giampaolo e il presidente del Torino sta cercando di accontentare il suo tecnico, quindi è presumibile pensare che, in queste poche ore, verrà trovata un’intesa fra le parti e che sarà una perdita pesante, dal lato tecnico, per la Sampdoria.

Fulham, Doria ed Omar Colley, troveranno la quadra finanziaria ed il gambiano giocherà a breve in Premier League.

Poi, che il Torino ambisca a pescare a piene mani dalla rosa Sampdoria, non è un mistero, ma che il “Toro” voglia anche Federico Bonazzoli, sembra un po’ troppo, anche perché nel periodo blucerchiato di Giampaolo, non è che il neo mister granata abbia avuto modo di dare fiducia al giocatore, mandato invece in giro per l’Italia, in prestito. Questa voce è stata, infatti, oscurata da quella più recente, che riferisce di una nuova opzione per il Torino: il croato Nikola Kalinić.

Nel capitolo entrate, compare, a sorpresa, il paragrafo Fernando Llorente, ex centravanti di Athletic Bilbao, Juventus, Siviglia, Swansea, Totthenham e Napoli… Sarà lui la “torre” che serve a Ranieri, visto che Cellino non molla Torregrossa?

Non è una sorpresa l’interesse per Salva Ferrer, escluso dai convocati dello Spezia da Italiano… Le prime voci dicevano che la Sampdoria aveva trovato l’accordo col giocatore, ma che l’altro team ligure non era propenso a lasciarlo andare troppo facilmente… le ultime parlano di apertura da parte dello Spezia… Intrigo di mercato nelle ultime ore di trattative.