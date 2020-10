Ceranesi, sbloccati i lavori per il ripristino della provinciale franata l’anno scorso

Genova. I lavori per la sistemazione della strada provinciale di Praglia nel Comune di Ceranesi, danneggiata da una frana nell’ottobre di un anno fa, possono finalmente partire. Rfi ha infatti stanziato il 25% delle somme previste nell’accordo con la Città Metropolitana di Genova per il ripristino della circolazione firmato lo scorso giugno.

Si tratta di 370mila euro circa con i quali si potrà dare avvio ai lavori, affidati con contratto d’appalto il 28 settembre, che dovrebbero concludersi in un anno circa. Ad annunciarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi. “Questa vicenda dimostra ancora una volta la bontà della scelta fatta dal governo di nominare lo scorso dicembre Calogero Mauceri commissario straordinario per il Terzo Valico – prosegue Traversi – il suo lavoro ha permesso non solo di far ripartire i lavori di un’opera strategica ma sbloccato situazioni come quella della frana di Ceranesi che stava causando enormi disagi alla circolazione ligure”.

“Lo scorso giugno ho partecipato personalmente alla firma della convenzione fra Città Metropolitana, Rfi e Commissario ed oggi – conclude – dopo le procedure per l’affidamento dell’appalto, possiamo finalmente dire che i lavori possono partire. Vigileremo perché si concludano nei tempi previsti”.