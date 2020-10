Ceranesi. Il maltempo dei giorni scorsi continua a mostrare i suoi effetti, specialmente nell’entroterra. Da ieri una voragine interessa, nel comune di Ceranesi, la strada comunale che porta a Torbi, piccola frazione di campagna con case sparse.

La voragine si è creata per la rottura di una tubazione, dovuta probabilmente a un cedimento della soletta sotterranea. Il Comune di Ceranesi ha fatto immediatamente scattare i lavori che sono proseguiti senza stop anche di notte.

Si sono effettuati alcune opere di messa in sicurezza provvisoria ma l’intervento definitivo sarà complesso e costoso.

Da ieri sera la strada rimane aperta a una corsia, il traffico è regolato da impianto semaforico. La frazione di Torbi è raggiungibile, in alternativa, con un percorso attraverso la strada di Lencisa e quindi dalla zona della Madonna della Guardia

Il maltempo ha lasciato nella zona altri strascichi, non particolarmente gravi ma che devono essere messi in sicurezza: sulla sp4 all’altezza della località Caffarella il vento ha abbattuto un palo della luce, ora pericolante. Stesso problema sulla strada per Livellato in località Margiassi.