Centro storico, ragazzo rapinato del cellulare nella notte: due persone arrestate

Genova. Una rapina è avvenuta la scorsa notte nel cuore della città vecchia, ai danni di un ragazzo che da solo transitava per le vie del centro storico.

Il fatto è avvenuto in piazza Barisone, vicino a Santa Maria di Castello: a rapinare il giovane due uomini, un algerino e un marocchino, entrambi poi arrestati per rapina aggravata in concorso.

L’uomo di origini algerine si trova già in carcere, mentre il complice originario del Marocco, è stato verificato essere irregolare sul territorio nazionale.