Genova. “Da qui oggi parte un messaggio che dice, cerchiamo di capire cosa sia successo veramente ma non facciamo di tutta l’erba un fascio, Colombo è un eroe”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci durante le celebrazioni della scoperta dell’America al teatro Carlo Felice di Genova, un appuntamento aperto alla cittadinanza tra musica, storia, folklore e il ringraziamento a chi ha contribuito a fare grande Genova: quest’anno premi ai costruttori del ponte Genova San Giorgio, e poi il Grifo, massima onorificenza di Genova, al partigiano Giordano Bruschi.

“Noi festeggiamo Colombo perché è un grande genovese che ha fatto cose importantissime nel mondo sia da un punto di vista storico, sia economico – ha continuato Bucci – quello che ha fatto lo sanno tutti, certo dispiace vedere che Colombo è vittima di queste cattive interpretazioni ed è stato associato ai problemi etnici nel continente americano, situazioni che non hanno niente a che vedere con la storia di Colombo e con quello che ha fatto, questo dispiace molto e noi ci daremo da fare in tal senso”.

Il sindaco di Genova dice di avere scritto lettere ai sindaci di altre città americane come Columbus, Ohio, Boston e New York affinché non si perda la tradizione delle celebrazioni colombiane.

Le celebrazioni proseguono, dalle ore 20.30, al Teatro Nazionale di Genova “Ivo Chiesa”, dove in una serata dedicata agli Under 35 (ma non esclusivamente, poiché l’ingresso sarà libero per tutte le età) andrà in scena l’“Elena” di Euripide (regia e scene Davide Livermore, con Laura Marinoni, Sax Nicosia e Giancarlo Judica Cordiglia). L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su: www.teatronazionalegenova.it