Castelletto, ragazza vola giù dalla finestra e resta infilzata in un cancello

Genova. Una ragazza è in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduta dalla finestra di un edificio in via Ameglia, nel quartiere genovese di Castelletto. E’ successo nel tardo pomeriggio.

La giovane, dopo un volo di diversi metri, è rimasta infilzata sulle punte di un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla e i militi della Croce Blu di Castelletto per medicarla e portarla in codice rosso al pronto soccorso.

Sulla dinamica dei fatti indaga la polizia. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario.

Foto dal gruppo Facebook “Sei di Castelletto se…”