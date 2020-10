Cassonetti in fiamme, nella notte piromani in azione da Sampierdarena a Pra’

Genova. Una vera e propria strage di cassonetti, dati alle fiamme in rapida successione per le vie della città. E’ quello che avvenuto questa notte, a partire dalla serata di ieri, nel ponente genovese, dove uno o più piromani hanno dato alle fiamme una decina di cassonetti della spazzatura.

A riferire la notizia i vigili del fuoco di Genova, che sono rimasti impegnati alcune ore alle prese con le fiamme aizzate nei contenitori dei rifiuti in mezza città, incendio piccoli come entità ma abbastanza pericolosi per via della tossicità dei fumi sprigionati.

Secondo quanto riferito l’origine sarebbe sicuramente dolosa, e le modalità ricordano quanto già successo in città in passato: il piromane, o i piromani, parte da una zona della città, in questo caso Sampierdarena, e si sposta lasciando una striscia “di fuoco”, fino ad arrivare a Pra’.