Casello di Masone chiuso per frana, Valle Stura nuovamente quasi isolata

Genova. Il casello di Masone, sulla A26, è stato chiuso preventivamente sia in entrata che in uscita, a causa della frana che ancora incombe sulla rampa di accesso alla tratta autostradale.

La Valle Stura, quindi, si trova ancora una volta in una condizione di semi isolamento, avendo verso Genova come unico accesso la complicata strada del Turchino: essendo in regime di allerta arancione, infatti, la viabilità verso nord è interrotta per la frana di Gnocchetto, ancora non messe in sicurezza a quasi un anno dal primo distacco.

Di conseguenza le oltre 10 mila persone che abitano i comuni della valle vivranno le prossime ore in balia degli elementi, sempre più “distante” dal resto della Regione.