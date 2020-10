Il campionato di Prima categoria, Girone D, si tinge di granata grazie al Casarza che sale in vetta da solo essendo l’unica squadra a punteggio pieno. Troppo presto ovviamente per fare previsioni, ma in ogni caso la società biancogranata ha iniziato col piede giusto. Con la Santerenzina i genovesi ipotecano la vittoria nei primi 45’ con Della Pina che apre le danze al 34° e Ferdani che su rigore trova il raddoppio a fine frazione. Nel secondo tempo i lericini riaprono la partita con Tasso che di testa infila Novarino. Casarza che riesce a tenere botta agli ultimi attacchi avversari e vince.

Avvio agli antipodi invece per la Caperanese che con il Ceparana parte forte e sfiora il gol con Rizzo che colpisce una traversa, ma viene colpito in avvio di secondo tempo dal rigore di Valletta. Al 78° il raddoppio con l’altro Valletta della squadra spezzina. Inutile il gol di Garrasi a 2’ dal triplice fischio.

Termina infine in parità il derby fra Sporting Aurora e Riese. Primo tempo a reti bianche con l’Aurora che inizia all’attacco, ma spreca troppo. Al 33° gli arancioblù rischiano grosso, però perché l’arbitro assegna un rigore alla Riese, ma Pellegrino dagli undici metri calcia malamente facendosi parare il tiro da Sguotti. Si va alla ripresa che si apre subito con un altro rigore, stavolta per l’Aurora. Ghiggeri calcia e segna mettendo in pratica la legge del gol. C’è tempo, però ancora per il riscatto di Pellegrini che al 56° parte in verticale e “buca” Sguotti.