Caos nei pronto soccorso per il boom dei malati Covid: la procura di Genova apre un’inchiesta

Genova. La procura di Genova indaga per il caos nei pronto soccorso cittadini dopo il boom di malati di Coronavirus.

Il fascicolo è stato aperto per atti relativi (al momento cioè la procura non ha formulato uno specifico reato) e non ci sono indagati.

L’indagine è partita dopo le numerose segnalazioni di pazienti e medici che lamentano la mancata attuazione dei piani per fronteggiare l’emergenza.

Da giorni ci sono ad ogni ora lunghe file di ambulanze in attesa con le pubbliche assistenze che hanno denunciato anche sui social situazioni gravi come l’assenza di barelle e ritardi che costringono le ambulanze ferme, spesso con i pazienti a bordo, per diverse ore.

La procura vuole capire come mai, a fronte di una previsione dell’arrivo della seconda ondata, non siano stati aperti nuovi reparti Covid o non sia stato assunto nuovo personale.