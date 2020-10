Cantieri autostradali, questa notte chiusa parte dell’A7 e svincolo con A12

Genova. Ancora una notte di cantieri per le autostrade genovesi, con interventi su praticamente tutta la rete. Per questo motivo nella prossime ore saranno interdetti alcuni tratti fino alla mattina di domani. Ecco il dettaglio:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, dello svincolo della A7 per chi, provenendo da Milano, è diretto in A12 Genova-Sestri Levante verso Livorno. In alternativa si potrà proseguire lungo la A7, in direzione Genova, fino alla barriera di Genova ovest, dove uscire e rientrare per immettersi in A12 in direzione Livorno;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, potrà percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Busalla. Si ricorda che sulla SP35 dei Giovi vige una limitazione strutturale in altezza pari a 2,35 m, pertanto, ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Milano, si consiglia di proseguire lungo la A10 Genova-Savona, immettersi in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce e raggiungere la A7 in direzione Milano tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-6:00, per lavori di competenza di altra concessionaria, dei rami di allacciamento della Complanare di Savona con la A6 Torino-Savona per chi, provenendo da Genova, da Ventimiglia o da Savona, è diretto in A6 verso Torino. In alternativa, a chi dalla A10 è diretto in A6, si consiglia di uscire alla stazione di Savona, percorrere la SP29 del Colle di Cadibona ed entrare in A6 alla stazione di Altare.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Deiva Marina, in direzione Livorno, per lavori di altra concessionaria. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Livorno, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Deiva Marina.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Ovada in entrata verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Masone, sulla stessa A26, o di Novi Ligure sulla Diramazione Predosa-Bettole.