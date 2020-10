Genova. L’area per ricollocare i parcheggi per i residenti che nei prossimi anni saranno occupati dai cantieri di manutenzione del viadotto Bisagno, è stata individuata ed allestita poco distante dalle case dei residenti della zona.

I prima 24 stalli sono già stati tracciati in quella che era l’area deposito di Aster delle Gavette, preventivamente bonificata dall’azienda stessa e aperta da oggi al pubblico. Nei prossimi giorni le operazioni di allestimento proseguiranno, con l’allargamento del parcheggio in seguito alla rimozione di alcuni new jersey di cemento ancora presenti nell’area.

di 8 Galleria fotografica Parcheggi nuovi viadotto Bisagno









Soddisfazione per la soluzione da parte delle istituzioni: positivo il commento del presidente di Municipio Roberto D’Avolio, che insieme all’assessore Pietro Piciocchi ha gestito questo difficile puzzle: “Siamo contenti di aver trovato questa soluzione che ripristina interamente il numero degli stalli che saranno occupati per i prossimi anni – ha sottolineato Piciocchi – non è stato facile perchè al contempo dovevamo trovare una ricollocazione dell’area Aster”.