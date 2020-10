Cantiere con semaforo in via Almeria, traffico in tilt da Oregina a Principe

Genova. Un cantiere stradale regolato da un impianto semaforico sta provocando lunghe code nella zona tra Principe e Oregina. Il traffico, dalle prime ore del mattino, è intasato tra corso Ugo Bassi e la stessa via Almeria.

Si consiglia di optare per percorsi alternativi. Anche i mezzi pubblici sono bloccati nel traffico.

Stamani traffico intenso sulle principali direttrici tra le periferie e il centro con anche alcune code in autostrada. Maggiore circolazione anche a causa del maltempo.

In particolare, rallentamenti in uscita al casello di Bolzaneto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Code, ma per cantieri, sulla A12 tra Nervi e Recco, in direzione levante, e poi tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova.