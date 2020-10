Canottaggio: Davide Mumolo e Gian Filippo Mirabile ai campionati europei

Genova. È alle porte il campionato europeo di Poznan, in Polonia, primo e unico appuntamento internazionale assoluto della stagione 2020. Si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre.

Davide Mumolo (Elpis Genova e Fiamme Oro) e Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo) rappresenteranno il canottaggio ligure nell’ambito di un evento che vede l’Italia presentarsi con il maggior numero di equipaggi: 21, 2 più della Germania e 4 più dell’Olanda. In totale 570 atleti (62 per l’Italia) in rappresentanza di 31 nazioni.

Davide Mumolo gareggerà nella specialità dell’otto dopo le esperienze del 2019 culminate nella finale raggiunta agli Europei di Lucerna e in Coppa del Mondo ancora a Poznan, oltre al nono posto ai Mondiali di Linz. Il vogatore genovese condividerà la fatica con Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene) e il timoniere Enrico D’Aniello (Fiamme Oro-RYCC Savoia). Ai nastri di partenza insieme all’Ammiraglia azzurra anche Germania, Lituania, Olanda e Romania.

Nel pararowing Gian Filippo Mirabile gareggerà insieme Laura Morato (SC Armida) nella specialità del doppio misto, già protagonista all’Internazionale Pararowing di Gavirate nel maggio 2019.