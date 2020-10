Campionato della Lanterna: subito in evidenza Magia e Paola3

Genova. Una tramontana fresca ed un mare ancora mosso per la mareggiata da libeccio in una giornata di sole e cielo terso sono stati lo splendido palcoscenico della regata di avvio dell’8° Campionato della Lanterna.

Alle ore 10,30 le imbarcazioni della classe Regata si presentano puntuali sulla linea di partenza, ma la gran voglia di cimentarsi tra le boe gioca a sfavore della flotta, che falsa la prima partenza costringendo il comitato ad un richiamo generale. La seconda partenza è ottima e regolare e le procedure scorrono veloci per tutte le classi lanciando gli scafi a guadagnare acqua, risalendo il lato di bolina.

Quindi via sul lato di poppa con la magia del colpo d’occhio degli spinnaker colorati che si stagliano sul blu intenso del mare e su una costa verdeggiante con la skyline della città. Il vento cala leggermente, poi riprende, supportato da un cumulonembo al largo che incoraggia l’aria da terra nel suo flusso da Nord.

Il comitato posiziona il cancello di arrivo e i concorrenti del raggruppamento Gran Crociera sfilano già per tagliare il traguardo. Ottima prova di Magia, Elan 40, che passa primo in reale per questa classe, mentre per la classe Regata transita primo sulla linea lo splendido Solaris 55 Paola3. Tra i monotipi si impongono Coyote nei J24 e Joke nei J80.

Archiviata dunque la prima prova in questa magnifica domenica di vela, l’appuntamento per tutti gli appassionati è per il weekend del 10 e 11 ottobre con la seconda e la terza regata di questo avvincente campionato genovese.