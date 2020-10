Caldaie fuori uso da inizio ottobre, al Cep 600 famiglie senza caloriferi e acqua calda

Genova. Oggi c’è il sole a scaldare le case di via Novella – per lo meno quelle meglio esposte – ma nei giorni scorsi, in quelle abitazioni, si è dovuto far ricorso a maglioni e coperte, e ci si è dovuti arrendere a lavarsi con l’acqua fredda. Perché dall’inizio di ottobre, proprio nei giorni in cui il Comune dava il via libera all’accensione anticipata dei caloriferi, gli impianti di riscaldamento sono ko.

Siamo nel quartiere popolare del Cep, alle spalle di Palmaro e Voltri. Chi ci segnala il disagio è una delle residenti. “Tutta via Novella, ma non solo, ci sono anche due civici di via De Sanctis, è senza riscaldamento da inizio ottobre, stiamo parlando di 600 nuclei familiari che abitano da settimane in condizioni inaccettabili”, racconta Maria Rosa Gatti. Soprattutto con la pioggia e con il vento, molto forte, che soffia su queste colline le case sono umide e fredde.

“Altro che covid – continua Anna Maria – qui abitano molti anziani con varie patologie, e poi i ragazzi che tornano da scuola e devono fare la doccia con l’acqua fredda, rischiamo di ammalarci”. E tutti sappiamo quanto un brutto raffreddore possa costituire un problema, in questo periodo.

Le case di via Novella sono edilizia residenziale pubblica di proprietà di Arte, l’agenzia regionale. Non è la prima volta che si verificano dei disagi di questo tipo. Nel 2017 i cittadini rimasero al freddo per alcune settimane prima che si decidesse per un intervento risolutivo. A febbraio di quest’anno, pochi giorni prima che scattasse il lockdown, i residenti fecero presente alla proprietà i problemi legati alle infiltrazioni.

Ora, la nuova situazione di disagio è stata segnalata sia ad Arte sia all’amministrazione locale. E il municipio Ponente, a sua volta, ha inviato una richiesta di chiarimenti a Comune e Arte: “Una situazione che perdura da due settimane”, dice l’assessore Matteo Frulio.

Tutto parte da una problematica legata alla vetustà degli impianti, sia delle tubature sia della caldaia centrale. “Hanno iniziato gli interventi sulla caldaia il 15 settembre, ci hanno detto che li avrebbero terminati in tempo per l’arrivo del freddo – continua una delle inquiline – ma così non è stato, la scorsa settimana alcuni vicini di casa hanno saputo che i lavori si sarebbero conclusi il 20 ottobre, ma non è stato così”.

Dal Comune, che comunque non ha competenza sugli immobili della Regione, hanno spiegato di non avere contezza di questi disagi. Anche da Arte, contattata da Genova24, hanno spiegato di non aver avuto segnalazioni. Quindi oltre a un problema di impianti, evidentemente, esiste un problema di comunicazioni che si bloccano prima di arrivare a destinazione. Nella speranza che una soluzioni arrivi in fretta, anche perché nei prossimi giorni sempre più persone dovranno trascorrere sempre più tempo a casa.