Calciomercato Genoa: il punto sulle ultime operazioni

Genova. Il Genoa, nonostante le problematiche legate alla positività al CoViD-19, conclude due altre trattative di mercato.

Gianluca Scamacca, infatti, è un nuovo calciatore rossoblù. Attaccante della nazionale Under 21 di Nicolato, proviene dal Sassuolo e si trasferisce in prestito.

Altro nome, ben più esotico. Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko. Arriva dal Rostov, città russa fiume Don. Venticinque anni, classe 1995, è reduce da una stagione in campionato condita da 30 presenze, 11 gol e 8 assist. Nella stagione corrente, in Russia cominciata ad inizio agosto, è sceso in campo in nove occasioni (segnando una rete). Vanta 43 presenze e 20 gol con la maglia della nazionale dell’Uzbekistan. Sarà il secondo uzbeko a giocare in Serie A dopo Ilyos Zeytullaev, che giocò nel campionato di Serie B proprio col grifone.

La dirigenza genoana segue inoltre Guglielmo Vicario, giovane portiere del Cagliari.