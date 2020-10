Calcio, Taggia ammesso al campionato di Eccellenza: girone A con undici squadre

Genova. La Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso del Taggia, che sosteneva come il calcolo per la graduatoria dei ripescaggi fosse errato. Pertanto, la squadra taggese è stata ammessa in Eccellenza ed il Molassana Boero, che è stato scavalcato dai giallorossi nella classifica delle ripescate, resta comunque nel maggior campionato regionale.

Il Taggia è stato inserito nel girone A, che diventa così a undici squadre. Nella prima giornata riposerà.

Le nuova modalità delle fasi di playoff e playout verranno ufficializzate con il prossimo comunicato ufficiale, nel quale verrà anche reso noto il nuovo calendario.

Il girone A di Promozione resta con quindici squadre; quella che era l’avversaria di turno del Taggia riposerà, a partire dal Bragno domenica.