Domani, domenica 1 novembre, alle ore 20,45, si gioca la partita tra Sampdoria e Genoa, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il derby della città di Genova va in scena per la 121ª volta nella storia.

I tifosi blucerchiati Guido Poggi (allenatore del Bogliasco) e Mimmo Zappia (direttore sportivo dell’Olimpic 1971) e i tifosi rossoblù Luigi Gambino (sindaco di Arenzano) e Marcello Riolfi (direttore generale del Prato) analizzano e commentano il possibile esito della sfida alla vigilia dell’incontro. Ospite d’onore della trasmissione il direttore di Settimana Sport, Paolo Dellepiane. Interviene Carlo Bresciani, ex giocatore della Sampdoria tra il 1976 e il 1979.