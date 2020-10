Calata Bettolo, il nuovo terminal è entrato in funzione. Arrivati i primi tir, si aspetta la prima nave

Genova. Il nuovo terminal commerciale dedicato alla movimentazione dei containers di Calata Bettolo, in concessione a Msc, è entrato ufficialmente in attività nelle scorse ore, accogliendo i primi tir in ingresso.

A darne notizia la Federazione Autotrasportatori Italiana, che in un post su fecebook ha avvisato gli associati dell’inizio delle attività dei terminalisti. Al momento sul grande piazzale ricavato dal tombamento dello specchio acqueo antistante alla vecchia calata sono quindi arrivati i primi container, in attesa della nave che li caricherà. E che sarà quindi la prima realmente in servizio ad attraccare presso la nuova banchina.

Nuovo Terminal Contenitori avrà a regime una capacità di oltre 400.000 Teu all’anno, e permetterà di operare su navi portacontainer della settima generazione, con lunghezze di oltre 330 metri e pescaggi di oltre 14.50 metri, grazie ad uno sviluppo di banchina di oltre 750 metri ed un tirante d’acqua di progetto di 17 metri.

L’apertura del nuovo terminal arriva in un momento difficile e cruciale per il porto di Genova, che oltre a subire il riverbero della crisi mondiale legata alla pandemia di coronavirus, sta pagando l’incerto panorama legato ai trasporti, determinato dalle tante incognite (e limitazioni) che gravano sulla rete autostradale del nodo genovese.