Caf Uil e patronato Uil di nuovo a disposizione di cittadini e lavoratori

Genova. Dopo la pausa estiva si assiste a una recrudescenza della pandemia che, con la fine della primavera, aveva invece attenuato i suoi effetti. Anche nei momenti più delicati del 2020, il Centro Servizi Uil ha continuato ad operare in tutta la Liguria e continuerà a farlo anche in questa nuova fase critica con le modalità che andremo di seguito ad esplicitare.

La Uil è il sindacato che da sempre si batte per la salvaguardia e la tutela dei cittadini nei luoghi e nella società, sia per mezzo delle sue specifiche categorie ma anche attraverso gli enti collaterali come Caf Uil e Patronato Ital Uil che si occupano di fiscalità, previdenza e assistenza .

“In questo momento delicatissimo è nostra intenzione continuare ad essere un punto di riferimento per cittadini e lavoratori – spiegano Mario Ghini e Paolo Cari Rossi, rispettivamente segretario generale Uil Liguria e presidente del Centro Servizi Liguria – Le nostre sedi sono aperte e il nostro sindacato è costantemente in contatto con gli Enti di riferimento per tutti gli aggiornamenti del caso. Le nostre operatrici e i nostri operatori lavorano in sicurezza e ricevono i cittadini e i lavoratori nel rispetto della normativa Covid. In questo momento le nostre sedi sono a disposizione su appuntamento ma le nostre linee telefoniche sono sempre attive per ragguagli relativi a appuntamenti e erogazione di prestazioni”.