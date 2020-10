Busalla. Dopo una vittoria ed un pareggio, per il Busalla è arrivata la prima sconfitta in campionato. I biancoblù sono usciti battuti per 2-1 da Sori, campo dell’Athletic Club Albaro.

Mister Gianfranco Cannistrà, intervistato dall’addetta stampa Erika Repetto, commenta così l’incontro: “È stata una partita dove abbiamo fatto bene, ci è mancato il gol. Su una ripartenza, su due errori nostri, abbiamo preso questi due gol. Alla fine ci è mancato il gol, mentre loro le occasioni che si sono creati le hanno sfruttate al meglio, quindi alla fine chi fa gol ha ragione e ne prendiamo atto”.

“Abbiamo creato tanto nel primo tempo – spiega l’allenatore -, purtroppo non abbiamo concretizzato niente, e nel calcio se crei e non concretizzi alla fine punti ne raccogli pochi. Credo che la nostra pecca di oggi sia stata proprio quella, dobbiamo prenderne atto e cercare di migliorarci sotto questo aspetto“.

“Partita fisica – prosegue -; noi abbiamo fatto la partita, loro ripartivano bene con giocatori di qualità come Ilardo e Di Pietro. Alla fine hanno avuto ragione loro e faccio i complimenti. Oggi abbiamo messo in campo di nuovo tanti giovani, però dobbiamo capire che questo è un campionato dove dobbiamo giocare con tanti giovani ma dobbiamo anche comunque cercare di ottenere dei risultati, perché se no alla fine diventa dura, specialmente con questo format di adesso”.

La rete è arrivata al 90° su rigore. “Poteva arrivare molto prima – conclude Cannistrà -, se fossimo stati più cattivi sotto porta”.