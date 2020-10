Braggio conquista il record ligure sui 10 km; quarto agli Italiani

Ceriale. Quarto posto nazionale e record ligure: così la prestazione di Mattia Braggio ai campionati italiani di marcia, categoria promesse, disputatisi a Modena all’interno della Festa dell’endurance.

A Braggio, che gareggia per il Gruppo città di Genova e che è originario di Ceriale, il podio è sfuggito per soli ventinove secondi, eppure il suo 44’29” gli vale non solo il personale, ma anche il primato ligure sui 10 km, sia Under 23, sia Assoluto.

Da segnalare anche la prestazione della sorella, Elisa Braggio: nella gara allieve, sulla distanza dei 5 km, è giunto il nuovo personale, con 28’58”.