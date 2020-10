Borzoli, lamiere pericolanti all’ex Eltin: strada chiusa (e riaperta) sul versante di Rivarolo

Aggiornamento ore 15e45. Concluso l’intervento dei vigili del fuoco la strada è stata riaperta.

Genova. Alcune lamiere pericolanti dall’edificio ex Eltin, area dismessa su uno dei tornanti che portano al quartiere di Borzoli hanno reso necessaria la chiusura della strada stessa.

Sul posto i vigili del fuoco impegnati nella rimozione delle strutture, per la messa in sicurezza e la bonifica. Secondo la polizia municipale la strada – tra Borzoli e Rivarolo – dovrebbe riaprire a breve.

L’area ex Eltin è uno dei buchi neri della vallata, da anni si attende una riqualificazione della struttura e di una riduzione degli spazi edificati in modo da ricavare un marciapiede per i pedoni e allargare la strada.