Bollettino coronavirus: oggi 362 nuovi casi positivi, ancora in aumento gli ospedalizzati

Genova. Sono 362 in Liguria i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi nel bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute a fronte di 3.981 tamponi, a cui si dovrebbero aggiungere i test antigenici effettuati alla Commenda di Pré (e che non sono invece calcolati).

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 12

7 contatto di caso confermato

5 attività di screening

• ASL 2: 33

20 contatto di caso confermato

13 attività di screening

• ASL 3: 269

149 contatto di caso confermato

120 attività di screening

• ASL 4: 10

3 contatto di caso confermato

7 attività di screening

• ASL 5: 38

26 contatto di caso confermato

12 attività di screening

Oggi il bollettino segna anche un decesso: si tratta di un uomo di 90 anni morto all’ospedale Villa Scassi. In totale i morti accertati sono 1.623.

16 in più gli ospedalizzati, che arrivano a 315 nelle varie strutture della Liguria, di cui 29 in terapia intensiva, quindi due più di ieri. La maggiore pressione è sugli ospedali genovesi San Martino (85 pazienti) e Villa Scassi (56), seguiti dal Galliera (42). Oggi crescono di 5 unità anche i pazienti all’ospedale di Sestri Levante (22).

In aumento i pazienti Covid in quarantena al proprio domicilio, quindi senza necessità di cure ospedaliere: +136 e 2.760 in totale. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 4.333 di cui 1.285 nell’Asl 3.

In provincia di Genova gli attualmente positivi sono 3.038.