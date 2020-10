Blitz di Salvini a Genova, stasera incontro con gli eletti e i vertici della Lega

Genova. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà questa sera a Genova per un incontro con i vertici regionali della Lega e con gli eletti del partito. A comunicarlo, senza alcun preavviso, è lo staff del Carroccio.

Dunque un blitz in piena regola del segretario che parlerà in conferenza stampa alle 17.45, proprio nel momento in cui tutta Italia aspetterà il discorso del premier Giuseppe Conte.

La sede scelta per l’incontro è lo Starhotel President di Brignole. Lì convergeranno il segretario Edoardo Rixi, i coordinatori locali e i consiglieri regionali eletti.

Si discuterà quasi certamente della futura giunta dopo le ultime trattative condotte da Giovanni Toti che sarebbe pronto, secondo i rumors di palazzo, a sacrificare uno dei propri assessori per lasciare alla Lega le tre pedine promesse prima della campagna elettorale.

L’ultima volta di Salvini a Genova risale allo scorso 5 ottobre, visita al Salone Nautico e pranzo con Toti per risanare le tensioni post voto. “Tra 15 giorni sarò di nuovo qui”, aveva annunciato il leader della Lega. Ne sono passati solo 13 e la promessa è stata mantenuta.