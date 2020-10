Genova. I lavori sono quasi terminati, ma all’orizzonte si sono addensate le prime nuvole del ciclone atlantico che nelle prossime ore porterà una forte instabilità sulla nostra regione: scatta quindi la corsa contro il tempo per ultimare l’intervento in corso sul greto del Bisagno all’altezza di Ponte Carrega.

Da qualche settimana, infatti, Aster con i suoi uomini sta procedendo alla ricostruzione della briglia costruita ai piedi dello storico e iconico ponte sul Bisagno. Una briglia che serve a trattenere detriti trasportati dal torrente e a rallentarne lo scorrimento, e che da troppo tempo era decisamente malconcia.

Oltre alla sistemazione della briglia i tecnici di Aster hanno provveduto al retrofitting dei piedi a rombo delle pile del ponte, usurati dai tanti anni di servizio: ma la stagione delle piogge è arrivata, e già da stasera il bacino idrico del Bisagno potrebbe mettersi sull’attenti. E per i lavori in alveo potrebbe essere necessario uno stop. Per questo motivo Aster in questi giorni ha intensificato i lavori: una corsa contro il tempo per terminare questo importante intervento che potrà dare una sicurezza in più a tutta la vallata.